Популярная украинская певица и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, которая с начала войны вместе со своим коллективом активно гастролирует с благотворительными концертами в поддержку Украины, чатсо делится яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Саша выложила несколько снимков, на которых показала свой коллектив и отчиталась за потраченные средства, которые они собрали в американском туре.

Как видно, на новых фотографиях Александра запечатлена вместе со своим коллективом, фанатами и волонтерами. А в подписи к публикации певица рассказала, что собранные в Америке деньги они распределили между 4 благотворительными инициативами. Так, средства направили восстановление машин для военных и медиков, а также на пошив зимней формы и покупку амуниции для защитников.

"Котики уже можем поделиться с вами отчетом, как были потрачены средства, которые мы собрали во время нашего тура по Америке. Напомню, что мы сделать уникальные футболки KAZKA, провели аукционы в 3-х городах непосредственно во время концертов и собрали $15 000. Итак, мы распределили сумму между 4 благотворительными инициативами. Спасибо всем, кто присоединился к аукционам. Вы – невероятные! Спасибо всем, кто помогает армии. Именно благодаря этому шаг за шагом мы обязательно победим. Любим", - написала Зарицкая в подписи к публикации.

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