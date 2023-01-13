Популярная украинская актриса и звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко, муж которой Андрей Фединчик с начала войны служит в ВСУ, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила необычное видео со стихами, в котором вместила всю свою боль.

На кадрах можно увидеть, как Наталка гуляет и читает стихи на водоеме, покрытом льдом, а иногда в кадр попадает и ее маленький сын Андрей. Для съемок актриса выбрала несколько нарядов, и все они в ее любимом белом цвете, что добавляет ролику особой атмосферности.

В подписи к публикации Денисенко рассказала о новом проекте, в котором приняла участие: "Когда Никита и его команда предложили мне прочитать монологи к песням, я, прослушав их, сразу согласилась! Хотя с Никитой мы вообще не были знакомы, и я даже не знала о его творчестве! Но никаких сомнений у меня не было, потому что когда украинская поп музыка звучит, как стихи лучших поэтов и затрагивает тончайшие струны души – тогда такое творчество на вес золота! Когда в темной холодной студии я записывала эти монологи и Никита рассказывал о своей истории чувств, побудивших его написать это, я воспринимала тексты совсем по-другому… А когда услышала готовый результат всего альбома – разрыдалась, потому что поняла – что это обо мне! О моей разлуке с мужем тоже, о моей боли и моем холоде".

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