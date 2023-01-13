Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая после начала войны полностью прекратила деятельность в россии и заявила о своей проукраинской позиции, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила несколько кадров из ванной и намекнула на новый хит.

Как видно, на новых снимках Светлана запечатлена в ванной комнате с мягким светом, она стоит у зеркала, но не смотрит в него. Перед камерой звезда пояивлась в светлом наряде – брюках и узком топе, под которым нет белья. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж и усталость.

В подписи к публикации Лобода написала на украинском языке и, как догадались фанаты, намекнула на новый хит: "Вона не скорена, не зломлена. А тільки трішки втомлена і все…". Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Лучшая, потому что наша, украинка".

"Что-то мне шепчет, что скоро будет новый альбом?".

"Наша любовь. Вы прекрасна".

"А еще она идеальна, даже когда устала".

"Наконец-то на украинском".

"Моя любовь и уважение! Как же меняются мнения! Дай бог тебя счастья здоровья любви благополучия! Обожаю!".

"Когда уже альбом?".

"Новая песня?".

"Горжусь, чтобы с вами из одной страны и за одно. Люблю".

"Потрясающая".

"Какая же вы красивая. Выстоим!".

Напомним, "Даже в темные времена…": Кухар рассказала, что сделала для украинского балета с начала войны.

Как сообщала Politeka, "Я с тобой": "Холостячка" Мишина удивила неожиданным откровением, фото.

Также Politeka писала, что "Начинается что-то новое": запроданка Лорак показала всем нового любовника, видео.