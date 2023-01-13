Популярный украинский певец, комик и шоумен Владимир Дантес, который недавно развелся с певицей Надей Дорофеевой, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист опубликовал необычное фото с Алексеем Дурневым и заинтриговал новым выпуском своего нового шоу.
Как оказалось, Владимир вместе с Алексеем сняли выпуск "Мамо, я ганяю тачки", в котором показали, как забрали машину для ВСУ и отправились на ней в деоккупированный Купянск на Харьковщине.
"А по дороге поговорили о смыслах жизни в военное время, о том, как канал "Боже, яке кончене" стал эмоциональной разрядкой для украинцев и о первых днях российского вторжения. А еще покажем вам, как живет Купянск после деоккупации. Этим видео мы хотели также напомнить, как важно помогать людям на деоккупированных территориях – там невероятно сложно и нужно АБСОЛЮТНО ВСЕ. Если не знаете, как помочь, обращайтесь в @way_of_ukraine. Там ребята точно знают, что нужно. Бегите смотреть, ставить лайки и донатить!", - написал Дантес.
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