Популярный украинский певец, комик и шоумен Владимир Дантес, который недавно развелся с певицей Надей Дорофеевой, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист опубликовал необычное фото с Алексеем Дурневым и заинтриговал новым выпуском своего нового шоу.

Как оказалось, Владимир вместе с Алексеем сняли выпуск "Мамо, я ганяю тачки", в котором показали, как забрали машину для ВСУ и отправились на ней в деоккупированный Купянск на Харьковщине.

"А по дороге поговорили о смыслах жизни в военное время, о том, как канал "Боже, яке кончене" стал эмоциональной разрядкой для украинцев и о первых днях российского вторжения. А еще покажем вам, как живет Купянск после деоккупации. Этим видео мы хотели также напомнить, как важно помогать людям на деоккупированных территориях – там невероятно сложно и нужно АБСОЛЮТНО ВСЕ. Если не знаете, как помочь, обращайтесь в @way_of_ukraine. Там ребята точно знают, что нужно. Бегите смотреть, ставить лайки и донатить!", - написал Дантес.

Напомним, "Даже в темные времена…": Кухар рассказала, что сделала для украинского балета с начала войны.

Как сообщала Politeka, "Я с тобой": "Холостячка" Мишина удивила неожиданным откровением, фото.

Также Politeka писала, что "Начинается что-то новое": запроданка Лорак показала всем нового любовника, видео.