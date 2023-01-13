Популярная украинская телеведущая Лилия Ребрик, которая летом вынуждена была уволится с телеканала "Украина" и перешла работать на канал "ДОМ", чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей станице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость выложила в очаровательные кадры со своими детьми, приурочив их ко Дню дочки.

Как видно, на фотографиях Лилия показала яркие моменты с дочками – Дианой и Полиной, а на некоторых кадрах можно увидеть еще и ее мужа Андрея Дикого. По словам телезвезды, День дочки она отметила со старшей, а младшую обязательно поздравит перед сном.

В подписи к публикации Лилия написала: "Отмечаю со старшей всемирный День дочери! Младшую поцелую перед сном в макушку и еще раз поблагодарю мир за два своих величайших счастья. Мамы дочерей – пишите! Давайте в этом посту немного хвастаемся своими детьми".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию артистки:

"Дочь для мамы – это душа полна любви, океан нежности и бескрайняя Вселенная эмоций. Тоже есть двое принцесс. Люблю безгранично!".

"Дай Бог всем нашим девочкам счастливой судьбы на многие лета! А ваши девочки – куколки!".

"С днем дочерей! Мое сердце греют две мои красавицы, моя гордость и радость. Пусть все наши дети, независимо от возраста, будут здоровы, счастливы и живут в мирной Украине".

"А я недавно прочла, что дочь – это комплимент женщине от Бога! А вы, Лиля, получили два! А у меня одна дочь, моя вселенная".

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