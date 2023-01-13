Обычно на столе должно быть много мясных блюд, щедрая кутья, пирожки, колбасы и блины. Из мяса предпочтение отдается свинине.

В этот раз Евгений Клопотенко решил предложить интересное меню с украинскими блюдами, которые заинтересуют каждого в гостях.

Пшеничная кутья с изюмом. Добавляйте в нее любые сухофрукты по вкусу, мак и мед. Поскольку кутья может быть не постной, можно положить и молоко, масло.

Колбаса с драчкой (тертый сырой картофель). В этом блюде она вместе с вытопленным салом и луком является начинкой для клубни, как блюдо называют на Галичине.

Бутерброды с кровянкой. На самом деле испанцы также ее уважают и готовят отличные бутерброды с кровяной и медом, представляете. Поэтому, украинцы тоже могут поэкспериментировать.

Пирожки с мясом. Рыхлое дрожжевое тесто, сочная начинка из свинины со специями – это и есть идеальные пирожки с мясом к праздничному столу.

Вареники с пшеницей. Упругое тесто на кефире и эта удивительная начинка с маком просто созданы, чтобы оказаться на вашем столе.

Драгли. Прохлада – метод приготовления блюд, который украинцы используют уже не одно столетие. Именно так и поныне готовят драгли из свинины, или студень.

Верещака. Вкус получается таким насыщенным и благодаря соусу из темного кваса, чесноку и специям. Недаром это блюдо упоминается еще в «Энеиде» Ивана Котляревского.

Вареники с консервированной фасолью. Этот рецепт отличный тем, что для приготовления начинки вам почти ничего не нужно делать: просто открыть банку фасоли, слить жидкость и перебить ее с жареным лучком.

Яворовский пирог. Все продукты для него достаточно привычны и повседневны: гречка, лук, картофель. Предлагаем добавить к начинке еще ароматные шкварки.

Пшеничники с фаршем из свинины и соусом из сметаны. Вы и ваши гости будут удовлетворены этим вкусом.

Вареники с домашним творогом и маком. Можете даже немного поиграть: поставьте на стол миску со сметаной и попробуйте силой мысли окунуть в нее вареник и отправить себе в рот, как это делал Пацюк в повести «Ночь перед Рождеством».

Блинчики со сладкими начинками. Предлагаем вам три варианта: с яблоками и морковью, с курагой и с изюмом, все – с добавлением сахарной пудры.

Компот из сухофруктов. Любимый и детьми, и взрослыми компот из сухофруктов также обязательно должен быть на столе.

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