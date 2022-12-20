Как сообщает Politeka.net, сэндвичи – один из самых быстрых, вкусных, сытных и полезных вариантов завтрака. Готовить их можно из абсолютно разных продуктов. Украинский шеф-повар и победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко поделился рецептом украинского сэндвича со свеклой.

ИНГРЕДИЕНТЫ

Для сэндвича:

1 средняя свекла

4 кусочка ржаного или гречневого хлеба

4 слайса свиной грудинки или нарезанной буженины

4 слайса сыра

1/3 ч. л. зерен тмина

1,5 ст. л. горчицы в зернах

Маринад для свеклы:

2 ст. л. винного или яблочного уксуса (6%)

1 зубчик чеснока

100 мл воды

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

1.Сварите или запеките одну среднюю свеклу. Оставьте полностью остыть. Затем очистите от кожуры, нарежьте слайсами и переложите в миску для маринования.

2.Для маринада: к свекле добавьте 2 ст. л. винного или яблочного уксуса 6%, выдавите 1 зубчик чеснока и влейте 100 мл воды, чтобы полностью покрывала свеклу. Маринуйте ее 30-40 минут.

3.Возьмите 4 кусочка хлеба, обжарьте на сухой сковороде с обеих сторон до золотистой корочки.

4.Для одного сэндвича нужно два кусочка хлеба. Смажьте их горчицей и на каждый кусочек выложите компоненты в такой последовательности: сложенный в два раза слайс сыра, 2-3 слайса свеклы, а затем сложенную в два раза грудинку. Посыпьте ее тмином. Он придаст легкий аромат и вкус укропа. Один большой бутерброд положите на другой. У вас должен получиться сэндвич с большой начинкой внутри. Вкуснейшего не найти.

Напомним, Клопотенко из "Мастер Шеф" принялся учить украинцев здоровому питанию.

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