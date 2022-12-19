Представить себе праздничный стол без ароматной и вкусной выпечки очень трудно. Украинский шеф-повар и победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко поделился рецептом вкусного пирога.

Как сообщает Politeka.net, предпраздничный сезон уже начался, поэтому пора запасаться интересными рецептами праздничных блюд, чтобы порадовать как своих родных, так и гостей.

Украинский шеф-повар и победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко поделился рецептом пирога с вишнями и орехами. Этот новогодний пирог без исключения получается мягким, пышным и ароматным.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

125 г пшеничной муки

2 яйца

1 ч. л. разрыхлителя для теста

180-200 г сахара (по вкусу)

10 г ванильного сахара

100 г ядра грецкого ореха

400 г вишни (без косточек)

1 ст. л сахарной пудры

щепотка соли

Как приготовить пирог с вишнями и орехами:

1.Вымойте и очистите 400 г вишни от плодоножки и косточек.

2.С помощью лезвия ножа измельчите 100 г грецких орехов.

3.Включите разогреваться духовку на 180 градусов. В большой посуде разбейте 2 яйца, добавьте 180-200 г обыкновенного сахара и 10 г ванильного. Смешайте все ингредиенты венчиком до однородной и не очень пышной массы. Не сбивайте до состояния пены.

4.Просейте 125 г муки через сито. Всыпьте в него 1 ч. л. разрыхлителя, щепотку соли, перемешайте и добавьте в посуду с сахаром и яйцами. Все перемешайте до получения однородной смеси. Тесто должно напоминать очень густую сметану.

5.Всыпьте в тесто измельченные грецкие орехи и подготовленные вишни. Хорошо размешайте, чтобы равномерно распределить их по всему тесту.

6. Залейте готовое тесто в форму и равномерно распределите его. Тесто должно быть немного ниже уровня бортика, потому что в процессе выпечки оно еще немного поднимется.

7. Отправьте форму в разогретую духовку примерно на 25-30 минут. Проверяйте готовность пирога с помощью деревянной шпажки или обычной зубочистки. Рецепт ароматной выпечки, запах которой разносится по всему дому.

Напомним, Клопотенко из "Мастер Шеф" принялся учить украинцев здоровому питанию.

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