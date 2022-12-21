Украинский шеф-повар и победитель кулинарного шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко раскрыл, как приготовить сочные паровые котлеты из куриного фарша в домашних условиях.

Как сообщает Politeka.net, куриные котлеты на пару содержат минимум калорий. Мясо курицы богато белком, в то время как жира в нем почти нет. Украинский шеф-повар и победитель кулинарного шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко поделился рецептом паровых куриных котлет с кабачком.

Евгений Клопотенко отметил, что такое блюдо отлично подходит не только для поста или диет, но и для детского питания. Чтобы получить еще больше пользы и вкуса, нужно добавить к фаршу натертый кабачок.

ИНГРЕДИЕНТЫ на 12-14 котлет:

800 г куриного фарша

250 г кабачка

1 яйцо

2 ст. л. панировочных сухарей

1 ст. л. подсолнечного масла

по вкусу соль и перец

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

1. Включите духовку разогреваться до 180 градусов.

2.Натрите 250 г кабачка на терке с большими отверстиями. Выложите натертые кабачки в миску и добавьте 800 г куриного фарша.

3.Вбейте в миску с фаршем и кабачком 1 яйцо, добавьте 2 ст. л. панировочных сухарей, соль и перец по вкусу.

4.Тщательно перемешайте фарш и сформируйте небольшие котлеты. У вас должно получиться примерно 12-14 штук.

5.Форму для запекания смажьте 1 ст. л. подсолнечного масла с помощью кулинарной кисточки, выложите сформированные котлеты. Налейте в форму воды примерно на высоту 1 см от дна.

6.Накройте фольгой и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.

Напомним, Клопотенко из "Мастер Шеф" принялся учить украинцев здоровому питанию.

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