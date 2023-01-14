В эфире шоу «Взрослые девочки» Полякова призналась, как еще в 2021 году записывала своему менеджеру аудиосообщение, в котором, не подбирая слов, высказалась об Ани Лорак, которая приехала с концертами в Одессу.

Наговорив и отправив своему менеджеру, Полякова вдруг поняла, что аудиосообщение улетело менеджеру Ани Лорак. Тогда менеджеру Поляковой удалось убедить, что аккаунт Поляковой взломан и к этой рассылке она не имеет отношения.

«Но, я хочу сказать сегодня. Что все те слова, которые я написала в том сообщении, абсолютно уместны к этому человеку», - заявила Полякова в разговоре с Ефросининой, добавив парочку крепких словечек.

К таким откровениям не все пользователи соцсетей отнеслись с одобрением. Так, Поляковой припомнили и дружбу с Филиппом Киркоров, и интервью с Ксенией Собчак в апреле 2022-го – уже после полномасштабного вторжения рф.

Тогда Полякова рассказала Собчак о войне в Украине, но ее все время "запикивали".

«Девчата пиарятся и становятся похожи на двух сплетниц», «Пусть лучше расскажет как "случайно" записала интервью Собчак!», «Пусть Полякова расскажет как в рф по тв, то в голове лошади, то в кокошнике скакала?! А теперь она патриотка…», «Злые бабы».

Напомним, Полякова нашла замену Олегу Виннику, который уехал из Украины.

Также сообщалось, что Полякова снова попала под волну гнева украинцев.

Кроме того, Politeka.net писала, как Полякова "встретила" Киркорова и Наташу Королеву в туалете.