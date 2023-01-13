Украинская певица Оля Полякова в шоу "Взрослые девочки" рассказала, как однажды записывала своему менеджеру аудиосообщение, в котором высказала все, что думает о певице-предательнице Ани Лорак. По ошибке она отправила комментарий, не своему менеджеру, а самой артистке.
Полякову разозлило, что Лорак наведалась в Одессу, чтобы дать там концерт. Ведь на тот момент, певица отказалась от Украины и строила карьеру в рф.
"Я листаю и вижу видео с этого концерта. И я пишу: "Ты посмотри, какая мерзость, какая с*ка, это она вернулась?! Залы она здесь будет собирать?! Ноги кривые, костюмы – дерьмо, поет как параша". Наговорила и отправила. Думаю, что я Теме отправила. И когда я уже отправила, я вижу, что я отправляю это Ани Лорак. А там такой спич!" — рассказала Оля Полякова.
Удалить сообщение Полякова не успела, потому что сразу был статус "просмотрено". Выяснилось, что ругательное сообщение посмотрел помощник Лорак. Тот поинтересовался у менеджера Поляковой, взломали ли аккаунт Оли. В конце концов ситуацию обыграли так, будто это сообщение прислал менеджер Оли Артем.
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Сейчас, Оля Полякова говорит, что слова, которые она написала тогда Лорак, очень уместны.
"Хочу сказать сегодня. Что все те слова, которые я написала в том сообщении, абсолютно уместны к этому человеку, который является с*чарой и п*дараской. И пусть она теперь с этим живет", — сказала Полякова.
Напомним, что Оля Полякова из Грузии обнадежила украинцев.
Как сообщала Politeka, Полякова в Грузии сделала неожиданное открытие и вспомнила Сердючку.
Также Politeka писала, что Полякова устроила горячие танцы со своим партнером, оказавшись вверх ногами.