Олю Полякову разозлило, что Ани Лорак наведалась в Одессу, чтобы дать там концерт. Ведь на тот момент, певица отказалась от Украины и строила карьеру в рф.

Украинская певица Оля Полякова в шоу "Взрослые девочки" рассказала, как однажды записывала своему менеджеру аудиосообщение, в котором высказала все, что думает о певице-предательнице Ани Лорак. По ошибке она отправила комментарий, не своему менеджеру, а самой артистке.

Полякову разозлило, что Лорак наведалась в Одессу, чтобы дать там концерт. Ведь на тот момент, певица отказалась от Украины и строила карьеру в рф.

"Я листаю и вижу видео с этого концерта. И я пишу: "Ты посмотри, какая мерзость, какая с*ка, это она вернулась?! Залы она здесь будет собирать?! Ноги кривые, костюмы – дерьмо, поет как параша". Наговорила и отправила. Думаю, что я Теме отправила. И когда я уже отправила, я вижу, что я отправляю это Ани Лорак. А там такой спич!" — рассказала Оля Полякова.

Удалить сообщение Полякова не успела, потому что сразу был статус "просмотрено". Выяснилось, что ругательное сообщение посмотрел помощник Лорак. Тот поинтересовался у менеджера Поляковой, взломали ли аккаунт Оли. В конце концов ситуацию обыграли так, будто это сообщение прислал менеджер Оли Артем.

Сейчас, Оля Полякова говорит, что слова, которые она написала тогда Лорак, очень уместны.

"Хочу сказать сегодня. Что все те слова, которые я написала в том сообщении, абсолютно уместны к этому человеку, который является с*чарой и п*дараской. И пусть она теперь с этим живет", — сказала Полякова.

Напомним, что Оля Полякова из Грузии обнадежила украинцев.

Как сообщала Politeka, Полякова в Грузии сделала неожиданное открытие и вспомнила Сердючку.

Также Politeka писала, что Полякова устроила горячие танцы со своим партнером, оказавшись вверх ногами.