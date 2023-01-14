В этот раз украинская актриса, танцовщица, звезда "Женского Квартала" Екатерина Никитина поделилась, как проводит время дома вместе с любимым питомцем. Катерина предложила поклонникам найти отличия, порадовав фанатов простым образом.

Без яркого макияжа и сценичного образа Катерина появилась на фото вместе с любимым котом, умиляя сеть.

«Найдите 10 отличий 🥲 хорошего настроения, друзья💋 с праздниками» - написала Катерина.

В сети поддерживают:

«Ну что за милашка😍; о да, мне нравится; Нет разницы, две булочки...».

Напомним, именно на "Лиге Смеха" таланты Екатерины разглядели и пригласили на кастинг в "Женский квартал".

"Я всегда малой смотрела "Квартал 95", там девушки танцевали, и я всегда говорила: "Боже будет мне 18 лет и я пойду на кастинг туда танцевать". Все обернулось совсем по-другому, я с ними, но не танцую. Ну и танцую тоже, да", — сказала артистка.

Напомним, блондинка из "Женского квартала" сменила профессию, обратившись к украинцам

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