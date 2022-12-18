Как пишет Politeka.net, Катя Никитина - известная украинская актриса, которая стала звездой "Женского квартала". Знаменитость также увлекается спортом и учит украинцев растяжке. Не забывает Никитина и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.
А в этот раз Никитина рассказала о новой премьере, где ее украинцы увидят в новом амплуа.
"Сегодня премьера моей песни на М1 в 15:54
-сказать что я довольна, ничего не сказать, я еще год назад и мечтать об этом не могла. И вот это происходит прямо сейчас.
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-очень благодарна всем, кто меня поддерживает, выставляет в сторону, добавляет в плейлисты, снимает видосы
-следующее фото, то вам", - написала Катя в своем блоге.
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Уже готовишь следующую?)", "Вау, вау", "Красивая".
Напомним, звезда "Женского квартала" Никитина раскрыла неожиданные факты о себе
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