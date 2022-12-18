Как пишет Politeka.net, Катя Никитина - известная украинская актриса, которая стала звездой "Женского квартала". Знаменитость также увлекается спортом и учит украинцев растяжке. Не забывает Никитина и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

А в этот раз Никитина рассказала о новой премьере, где ее украинцы увидят в новом амплуа.

"Сегодня премьера моей песни на М1 в 15:54

-сказать что я довольна, ничего не сказать, я еще год назад и мечтать об этом не могла. И вот это происходит прямо сейчас.

-очень благодарна всем, кто меня поддерживает, выставляет в сторону, добавляет в плейлисты, снимает видосы

-следующее фото, то вам", - написала Катя в своем блоге.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Уже готовишь следующую?)", "Вау, вау", "Красивая".

Напомним, звезда "Женского квартала" Никитина раскрыла неожиданные факты о себе

А еще Politeka сообщала, что звезда "Женского квартала" стала певицей и взбудоражила новым треком

Также Politeka писала, что Никитина из "Женского Квартала" призналась, как ее угораздило попасть в "Квартал 95"



