Популярная украинская модель и блогерша Анна Неплях, которая получила титул "Мисс Украина-Вселенная", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка впечатлила поклонников кадрами со своего отдыха на горнолыжном курорте за границей.
Отметим, ранее Анна показывала фанатам фото с геолокацией в Швейцарии, похоже, именно там она решила покататься на лыжах и не только. Судя по кадрам, модель здорово провела время, на снимках она позирует в роскошной конной повозке с мехами. Перед камерой модель появилась в объемной меховой шапке и теплой шубке, ее волосы распущены, а на лице красивый макияж и счастливая улыбка.
В подписи к публикации Неплях написала: "Покаталась на лошадях, - почувствовала дежавю из своей прошлой княжеской жизни". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию девушки, засыпая ее комплиментами:
"Очень красиво".
"Какой восторг".
"Нет слов, одни эмоции".
"Ваши шапки просто топ".
"Ох, какая красивая".
"Невероятно красиво".
"Барыня".
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