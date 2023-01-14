Популярная украинская модель и блогерша Анна Неплях, которая получила титул "Мисс Украина-Вселенная", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка впечатлила поклонников кадрами со своего отдыха на горнолыжном курорте за границей.

Отметим, ранее Анна показывала фанатам фото с геолокацией в Швейцарии, похоже, именно там она решила покататься на лыжах и не только. Судя по кадрам, модель здорово провела время, на снимках она позирует в роскошной конной повозке с мехами. Перед камерой модель появилась в объемной меховой шапке и теплой шубке, ее волосы распущены, а на лице красивый макияж и счастливая улыбка.

В подписи к публикации Неплях написала: "Покаталась на лошадях, - почувствовала дежавю из своей прошлой княжеской жизни". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию девушки, засыпая ее комплиментами:

"Очень красиво".

"Какой восторг".

"Нет слов, одни эмоции".

"Ваши шапки просто топ".

"Ох, какая красивая".

"Невероятно красиво".

"Барыня".

Напомним, "Мы хотели напомнить…": Дантес в бронежилете заинтриговал новым шоу с Дурневым, фото.

Как сообщала Politeka, "Вы прекрасна": Лобода в облегающем топе обескуражила кадрами из ванной.

Также Politeka писала, что "Это обо мне": звезда "Крепостной" Денисенко, чей муж служит в ВСУ, рассказала о своей боли.