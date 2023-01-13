Украинец в Польше потерял водительское удостоверение и немалую сумму денег, проехав путь всего 30 километров. Об инциденте сообщается на сайте Люблинской полиции.
Правоохранители заметили нарушителя в гмине Лопенник-Наджечны Люблинского воеводства. Сначала он ехал по национальной дороге со скоростью 135 км/ч, вместо максимально разрешенных 50 км/ч, обгоняя другие авто.
За рулем "Toyota" находился 38-летний гражданин Украины. Его остановили и выписали два штрафа: на 1,5 тысячи злотых (около 12 825 грн) за превышение скорости и 2 тысячи злотых (до 17 100 грн) – за обгон.
Но уже через 30 километров украинца снова остановили полицейские. Автомобиль снова ехал со скоростью 110 км/ч. Мужчине снова выписали штраф, но теперь уже вдвое большую сумму - 3 тыс. злотых (25 650 грн), потому что повторное нарушение трактуется как рецидив.
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Таким образом, общая сумма штрафов за 30-километровый отрезок пути составила 6,5 тыс. злотых. Кроме того, у гражданина Украины изъяли водительские права за нарушение.
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