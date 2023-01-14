Популярная украинская гимнастка, Олимпийская чемпионка и кума Ани Лорак Лилия Подкопаева, которая замужем за американским бизнесменом и помимо старших детей воспитывает маленькую дочь, рожденную во втором браке, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда спорта выложила в своем профиле кадры с благотворительного мероприятия, которое украинцы устроили в американской Атланте.

На фото и видео моно увидеть, что мероприятие проходило в теплой музыкальной атмосфере, а гостей радовали своими выступлениями красотки-украинки в национальных костюмах. По словам Лилии, на этом концерте украинская община Атланты собирала средства для благотворительности.

Судя по фото Подкопаева пришла на вечеринку с мужем-бизнесменом Игорем Дубинским. Для выхода в свет гимнастка выбрала скромный образ – на ней широкие джинсы и темный топ, поверх которого она накинула укороченный черный пиджак, а дополнила образ красной сумочкой-клатчем.

В подписи к публикации Лилия написала: "Еще одно большое мероприятие с участием украинской общины в Атланте по сбору средств на благотворительность. СЛАВА УКРАИНЕ! Сохраняйте спокойствие и собирайте средства!".

Пользователи тут же принялись комментировать новые фото чемпионки:

"Спасибо за вашу поддержку!".

"До мурашек".

"Слава героям".

"Слава Украине! Спасибо, что остаетесь украинкой и в США".

"Вау, чудесная музыка".

"Лилия, какая вы красавица".

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