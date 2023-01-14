Популярная украинская гимнастка, Олимпийская чемпионка и кума Ани Лорак Лилия Подкопаева, которая замужем за американским бизнесменом и помимо старших детей воспитывает маленькую дочь, рожденную во втором браке, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда спорта выложила в своем профиле кадры с благотворительного мероприятия, которое украинцы устроили в американской Атланте.
На фото и видео моно увидеть, что мероприятие проходило в теплой музыкальной атмосфере, а гостей радовали своими выступлениями красотки-украинки в национальных костюмах. По словам Лилии, на этом концерте украинская община Атланты собирала средства для благотворительности.
Судя по фото Подкопаева пришла на вечеринку с мужем-бизнесменом Игорем Дубинским. Для выхода в свет гимнастка выбрала скромный образ – на ней широкие джинсы и темный топ, поверх которого она накинула укороченный черный пиджак, а дополнила образ красной сумочкой-клатчем.
В подписи к публикации Лилия написала: "Еще одно большое мероприятие с участием украинской общины в Атланте по сбору средств на благотворительность. СЛАВА УКРАИНЕ! Сохраняйте спокойствие и собирайте средства!".
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Пользователи тут же принялись комментировать новые фото чемпионки:
"Спасибо за вашу поддержку!".
"До мурашек".
"Слава героям".
"Слава Украине! Спасибо, что остаетесь украинкой и в США".
"Вау, чудесная музыка".
"Лилия, какая вы красавица".
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