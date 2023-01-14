На своей странице в Instagram жена танцора Пета Маргатройд, которая в канун нового года потеряла отца, в этот раз поделилась с поклонниками радостной новостью и показала беременный животик.

"Это приносит мне безмерную радость наконец-то сообщить, что мы с Максом ждем нашего Чмерковского #2 ❤️ После 2 лет постоянной борьбы и душевной боли, 3 выкидышей и неудачной переноски эмбриона... у нас в духовке полезная булочка)) это был шок для всех нас и мы узнали прямо перед тем, как я пошла на второй раунд ЭКО", — написала танцовщица.

Макс Чмерковский и Пета Маргатройд воспитывают 6-летнего сына Шая и долго пытались завести еще одного ребенка.

"Я хочу поблагодарить ВСЕХ ВАС, кто был со мной на этом пути плодородия с самого начала. Такое ощущение, что я делюсь этой новостью со своей большой семьей. Спасибо, что делитесь своими историями и советами, чтобы помочь мне пройти мой цикл ЭКО, и спасибо за множество обнадеживающих комментариев и личных сообщений... Я прочитала их все. Эта новость принесла необыкновенное счастье нашей семье, и нам есть за что быть благодарными 🙏🏻.... ожидается в июне 2023 года", — добавила танцовщица.

Напомним, Макс Чмерковский из "Танці з зірками" считает поведение Влада Ямы неправильным.

Как сообщала Politeka, Макс Чмерковский сообщил о трагедии с известной актрисой.

Также Politeka писала, что супруга Макса Чмерковского после трагедии в семье поразила кадром с сыном.