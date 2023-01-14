На своей странице в Instagram артист рассказал не только о своей работе в сфере шоу-бизнеса, но и о другом проекте.

"Мы перестали считать собранные средства после 75 миллионов гривен, которые мы собрали вместе с моей женой Настей Каменских, я думаю, мы уже перешли отметку в 100 миллионов гривен уже давно, просто, априори, все, что мы делаем, выпускаем, выступаем имеет одну цель - помощь Стране и Армии! С каждого концерта, каждого просмотра клипа, каждого прослушивания на музыкальных площадках, мы перечисляем часть средств на ВСУ", — похвастался Потап.

С начала полномасштабной войны Алексей Потапенко с командой создал платформу, где можно приобрести NFT-лоты, связанные с Украиной, а все вырученные средства направляют на помощь пострадавшим от войны украинцам. К проекту HELPUA.IO удалось приобщить известных людей, среди которых Фабио Ламборгини, внук того самого легендарного итальянского бизнесмена Феруччо Ламборгини.

Ранее Потап отчитался, что в прошлом году им удалось продать почти 400 лотов от графических дизайнеров из разных уголков мира. С помощью этих средств смогли оказать помощь более 150 украинским семьям, пострадавшим от войны и отправить им более 1 тонны продуктовых наборов.

Напомним, Потап резко высказался о возвращении "Голос країни" в разгар войны.

Как Politeka сообщала, Потап после возвращения в Украину рассказал о своей редкой болезни.

Также Politeka писала, Потапа разнесли после попытки оправдаться за Испанию.