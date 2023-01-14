Садальский считает, что Кравченко плевать на своих поклонников и коллег, поэтому решил представить свое мнение на счет поведения актрисы.

Звезда «Сватов» Татьяна Кравченко недавно попала в скандальную историю. Некоторое время она не выходила на связь, в то время как артистке предстояло отыграть роль в спектакле. На постановку она не приехала, на звонки не отвечала.

Режиссерам срочно пришлось срочно искать замену актрисе, что было удивительно, ведь ранее Кравченко никогда не пропадала и всегда появлялась на сцене. Тем временем коллеги актрисы забили тревогу. Предлагали даже сломать дверь ее дома, чтобы понять, жива ли она. Но от этой идеи отказались.

Впоследствии появились слухи, что Татьяна закрылась в квартире и тяжело переживала смерть близкого человека. Кравченко опровергла эту информацию, сообщив, что отказалась от участия в постановке из-за партнера Станислава Садальского.

Сам артист в ответ обвинил артистку в алкоголизме, разместив на своей странице в соцсети ее снимок с бутылкой.

Кравченко выразила свое мнение: «Тиражирование мифов о моей алкогольной зависимости отвратительно. За все время моей долгой актерской карьеры в театре и в кино я не сорвала ни репетиции, ни спектакля, ни съемки», – ответила актриса.

«Татьяна Эдуардовна пытается делать вид, что ей 3 года, а не 70. Что можно просто так надуть губы, сесть на горшок и не вставать с него до полудня», – написал в Инстаграм Садальский в ответ.

Он посчитал, что артистке уже плевать на коллег, ведь за случай с пропажей она не объяснилась, хотя «все понимают, что произошло».

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