Известная балерина Екатерина Кухар поделилась кадрами с зимнего отдыха с детьми и нарвалась на критику.

Популярная украинская балерина, многолетняя судья шоу "Танців з зірками" и директор Киевского хореографического колледжа Екатерина Кухар, которая вместе с мужем воспитывает двоих детей, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась необычным видео, на котором показала зимние развлечения с детьми.

Похоже, Катя отправилась на горнолыжный курорт с детьми, где они все вместе катались на снегоходах и любовались потрясающими заснеженными просторами. Перед камерой балерина, ее сын и дочка появились в соответственном снаряжении с теплыми комбинезонами, шлемами и очками. Судя по кадрам, семейство весело проводило время на курорте.

В подписи к публикации Кухар написала: "Искали с Настей Санта Клауса, чтобы передать ему самое главное желание всех украинцев! Спойлер: нам удалось оставить в волшебных следах для него письмо".

В комментариях балерина получила критику за это видео и не только, правда, нашлись и те, кто встал на ее защиту:

"И сильные патриоты стали, и все на украинский перешли. А что мешало до войны? Все это понимают. Не думайте, что потом все приедут и перекрасятся".

"Как хватает ума и совести отдыхать, гулять, когда в стране война, еще и кичиться этим интернетом?".

"А вы перестали жить? Все пытаются отвлекаться от войны, выйдите на Оболонскую набережную".

"Если человеку никто не завидует, его никто не критикует!".

"Наши ребята каждый день сражаются на фронте и очень просят жить! Жить в стране, вне ее, набираться сил, работать, потому что нам необходимы силы, чтобы потом отстраивать страну! Разжигать рознь среди своих же – вообще не ок. У каждого свой выбор, как продолжать жить и неправильного поведения здесь нет!".

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