На своей странице в Instagram предприниматель, который в финале проекта выбрал модель Екатерину Лозовицкую, разместил трогательное письмо маме.

"Думаю, вы уже догадались, что я был ближе с отцом, но мама – мой самый родной и самый дорогой человек в этом мире! Она тоже очень повлияла на меня. Например, мама научила меня сначала думать, а потом действовать. Она научила меня быть добрым и дружелюбным по отношению к окружающим, показывая это на собственном примере. Мама - очень жизнерадостный человек, из которого просто бьет источник энергии. Она настоящая душа компании. Я больше не знаю ни одного другого человека, который имел столько подруг. Еще он действительно тот человек, который может найти положительные моменты даже в самых тяжелых ситуациях. Она умеет искренне радоваться жизни. Видимо, эти качества делают ее по-настоящему особенной и привлекательной", - пишет Алекс Топольский.

Он добавил, что его мама обеими руками и ногами всегда за какие-нибудь приключения, активный отдых.

"Думаю, здесь как раз и был легкий дисбаланс между отцом и мамой, потому что их ценности не всегда сходились. В то время, когда мама планировала разные активности и отдых всей семьей, мысли отца постоянно и непрерывно были заняты работой и бизнесом. Наблюдая за этим, я реально убеждался, что наличие общих ценностей, интересов и сходство мировоззрения очень важная составляющая крепких отношений. Мама у меня всегда очень легко и с юмором относится к жизни, и я очень ей благодарен за ту доброту и тепло, которую она мне подарила. Спасибо мама! Я тебя очень люблю, ценю и дорожу тобой ❤️‍🔥", - подчеркнул "Холостяк".

Напомним, "Холостяк" Топольський резко ответил украинцам на критику из-за плохого дубляжа.

Как сообщала Politeka, Слава Демин неожиданно рассказал о своей связи с мамой "Холостяка" Топольского.

Также Politeka писала, что Решетник из "Холостяка" спровоцировал украинок кадром с проигравшей финалисткой.