Телеведучий Григорій Решетник, який багато років працює на телебаченні та вів проекти "Холостяк" та "Холостячка" після завершення фінального ефіру проекту поділився кадром із дівчиною, яка програла в самому кінці та поступилася місцем суперниці. У коментарях відразу вибухнули серйозні суперечки.

За серце головного героя боролися багато дівчат, але до фіналу дійти вдалося лише двом - Саші Мудрій та Каті Лозовицькій. Обранкою головного героя стала фотомодель Катерина Лозовицька.

"Саша 🥀💔" - коротко написав Решетник.

У мережі почали ділитися думкою:

«Урааа, Мудра покинула проект)); Вона навіть не засмутилася. Це дуже дивно, як для закоханої людини;

На Катю було приємно дивитися, вихована впевнена у собі; До останнього вірила, що це буде Саша 😢; Ураааа я рада, що Катя виграла❤️

Сашко наприкінці проявила себе! Гівно так і почала нести в машині, одразу личко справжнє відкрила. Алекс не дурень, він давно вже дізнався, що то за Сашко була;

Думала, що вже нижче впасти Сашко не може, та немає коментарів після програшу, це щось...».

Раніше, за крок від фіналу з'явився невеликий анонс до виходу останнього ефіру з дівчатами

Утім, українки негативно відреагували на відео, оскільки їх насмішив образ самого "Холостяка". З першого ефіру критика проекту цього сезону не вщухає.

Нагадаємо, що "Холостяк" Топольський різко відповів українцям на критику через поганий дубляж.

Як повідомляла Politeka, "Холостяк" Топольський після прем'єри відверто розповів про кохання та стосунки.

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