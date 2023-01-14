На своей странице в Instagram интервьюер показал кадры с места трагедии в Днепре, где 14 января российская ракета уничтожила подъезд девятиэтажки, тем временем россиянка Анна Линникова вышла на сцену мирового конкурса красоты.

"Сегодня россиянка вышла в красно-кровавом платье в финале конкурса Мисс Вселенная, который сейчас проходит в Новом Орлеане в США. В это же время россияне попали в жилой дом в Днепре. Выходной день. Люди находились дома. Многоэтажка. Я не верю, что это возможно. Этот цинизм невозможно превзойти. Сколько крови украинцев пролито россиянами на это платье", - справедливо возмущается Анатолий Анатолич.

В презентации Линниковой диктор заявила, что российская участница волонтерит в приюте для животных. Но никто не осудил россиянку за ее молчание о войне, которое ее страна развязала против Украины.

"Что вы знаете о конкурсах красоты? Вероятно, что всегда в своих речах участницы говорят о мире во всем мире. А что говорила она на сцене? Думаете она заявила свою антивоенную позицию? Конечно нет... Позорно и низко. Но мы выдержим. Держитесь, родные!", - подчеркнул ведущий.

Напомним, что Анатолич не сдержавшись, разнес российский шоу-бизнес.

Как сообщала Politeka, Анатолич вступился за свою знаменитую куму, которая долгое время спонсировала рф.

Также Politeka писала, что Анатолич пробежал марафон ради ВСУ и не смог сдержать слез.