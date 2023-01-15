В этот раз на официальной странице "Дизель шоу" в Instagram разместили пародию на шоу "Холостячка", в которой кроме Виктории Булитко, Евгения Сморыгина и Александра Бережка, снимались также россияне Евгений Никишин и Сергей Писаренко, которые после полномасштабного вторжения рф предали Украину.

"Новая холостячка - новые правила! 🤩 Сколько мужчин выберет Ефросинья Кондратьевна? 😏", - написали в анонсе, а в комментариях представители "Дизель шоу" уточнили, что выпуск снимался еще до 24 февраля 2022 года.

Украинцы в комментариях подвергли критике публикацию этого видео, особенно когда 14 января российская ракета уничтожила целый подъезд девятиэтажки в Днепре:

"Извините, но в то время, когда Россия попала в дом в Днепре, это видео надо удалить! Потому что не нужно нам здесь россиян постить, я думаю репутация стоит дороже денег, потраченных на производство этого шоу!";

"эти самые "некоторые актеры" убежали в рашку, по факту чуть ли не пол команды дизелей, а их морды продолжают крутить у нас 😠".

Российские артисты Сергей Писаренко и Евгений Никишин, выступавшие в "Дизель Шоу", покинули команду и уехали в россию. Они не смогли выразить четкую антивоенную позицию, потому с коллективом в Украине им пришлось попрощаться.

Напомним, звезда "Дизель шоу" рассказал о состоянии сына, который серьезно пострадал в ДТП.

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