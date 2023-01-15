До начала полномасштабной войны Наталья Могилевская имела гостевой домик в Буче, но во время оккупации Киевщины россияне его разрушили. Как рассказала артистка в интервью проекту "Как ты?" с Григорием Решетником, сначала оккупанты жили в доме, а затем разграбили и разбомбили его.

"В этом домике сначала пожили какие-то орки. После того все обворовали, все сняли, даже лампочки. А после того его еще и разбомбили", — вспомнила певица и призналась, что до сих пор не решилась зайти в разрушенный дом.

Также Наталья Могилевская объяснила, почему ни разу не покинула Украину после 24 февраля.

"Вот когда мы женимся, мы даем обещание — вместе и в радости, и в горе, и в беде быть вместе. Слезы наворачиваются. Так что, если с твоим мужем что-то не так, его надо покинуть, если война? Так же и народ. Я 25 лет здесь даю концерты. Люди приходили ко мне, столько любви было, у меня была счастливая жизнь. Как можно, когда что-то случилось, взять и покинуть это все? Как только тебя полюбили, ты даешь обещание быть с народом. В трудные времена тоже", — отметила исполнительница.

Напомним, Наталья Могилевская нарвалась на критику, похваставшись своим домашним видом.

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