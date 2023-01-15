Кристина Соловий познакомилась с Тиной Кароль еще в 2013 году в третьем сезоне шоу "Голос країни". Тогда она заявила, что уйдет из проекта, если к ней повернутся Тина Кароль или Александр Пономарев, потому что не хочет петь "российскую попсу".

В свежем интервью, в "Буремном подкасте" Соловий назвала украинских артисток, повлиявших на нее своей музыкой. Она рассказала, что в детстве слушала все – от "Океана Эльзы" до Потапа и Насти. Ей нравилась первая поп певица независимой Украины Руся, Ирина Билык и звезда Евровидения Руслана. Кроме того, Кристина добавила, что Ани Лорак сделала для развития украинской музыки больше, чем Тина Кароль.

"Думаю, что я продолжаю традиции украиноязычной женской попмузыки, эстрадной музыки. В 90-е годы первой была Руся, потом ранняя Ирина Билык, Руслана повлияла на меня. Два альбома украиноязычные крутые записала Ани Лорак с очень важными песнями", - заявила артистка.

Кристина Соловий подчеркнула, что в этом списке никогда не было и не будет Тины Кароль.

"Даже несмотря на то, что Ани Лорак свалила в рашку и все просто перечеркнула, у нее есть эти два украиноязычных альбома. У Тины Кароль я не помню ни одной песни, которая бы на меня повлияла, украиноязычной песни. Все ее самые популярные релизы – это российская музыка", – добавила певица.

Напомним, любимица Вакарчука Кристина Соловий удивила кадрами, которые нанимала в Херсоне.

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