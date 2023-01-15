Легендарная украинская певица София Ротару очень редко проявляет себя в соцсетях, но не смогла остаться равнодушной к трагедии в Днепре.

В субботу, 14 января, российская ракета уничтожила подъезд девятиэтажки в Днепре. Уже подтверждена гибель 21 жителя, среди них ребенок. Более 70 человек получили ранения. Спасательная операция продолжается, остается неизвестной судьба еще 35 человек. Предварительно, вражеский удар разрушил 72 квартиры и изуродовал еще более 230 квартир.

В сторис на своей странице в Instagram София Михайловна Ротару, которая до сих пор не сделала полноценного заявления по поводу войны россии против Украины, также отреагировала на трагедию в Днепре. Она разместила черно-белое фото с места разрушенного дома, указав траурную для Украины дату и добавив изображение разбитого сердца.

Сын легендарной артистки Руслан Евдокименко также почтил память погибших от российской ракеты в Днепре.

Напомним, в августе София Ротару прервала молчание на своей странице в Instagram и сообщила, что приехала в родную деревню Маршинцы. Тогда она рассказала, что поддерживает проект, заботящийся о женах и детях военнослужащих, которые ушли на фронт, и матерях с детьми, потерявшими отца и мужа на этой войне. Но о российской агрессии певица не говорит.

Ранее для Софии Михайловны стал потрясением обстрел центра Киева.

Также напомним, что Леся Никитюк перепела хит Софии Ротару и сказала, есть ли от знаменитой певицы реакция.

Также сообщалось, что София Ротару отказала Кадырову - стало известно, при каких обстоятельствах.