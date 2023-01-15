В прошлом году звезда, которая в последнем сезоне шоу " Танці з зірками" заменила Тину Кароль, вышла замуж за своего любимого-бизнесмена по имени Алмаз. Ее муж – непубличная личность. Известно, что бизнесмен казахского происхождения имеет миллионное состояние, и уже более двух лет Иванна вместе с ним живет в Швейцарии.

В этот раз на своей странице в Instagram Иванна Онуфрийчук разместила жуткие кадры, как из-под завалов разрушенной российской ракетой девятиэтажки кричат ​​пострадавшие, а очевидцы трагедии пытаются их достать.

"Страна-террорист снова атаковала мою Украину! 😭Город Днепр, выходной день. Люди отдыхали дома. Кто-то готовил ужин, кто-то играл с детьми, кто-то читал книгу. Теперь все эти люди под завалами, в больнице на грани жизни и смерти, в морге ... За чтоооо???!!Невероятно больно. Сердечные соболезнования каждому, кто потерял близких 💔 Отомстим за каждую уничтоженную и искалеченную жизнь! Победим и заставим поплатиться за все преступления!", - написала ведущая под видео.

В субботу, 14 января, российская ракета уничтожила подъезд девятиэтажки в Днепре. Уже подтверждена гибель 21 жителя, среди них ребенок. Более 70 человек получили ранения. Спасательная операция продолжается, остается неизвестной судьба еще 35 человек.

Напомним, София Ротару с сыном прервали молчание и сообщили о трагедии.

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