На своей странице в Instagram артистка почтила память легендарного актера и певца Вахтанга Кикабидзе, ушедшего из жизни в возрасте 84 лет.

"Невероятно грустно. Невероятно трудно каждый день читать о том, что от нас уходят очень близкие и родные, знакомые и незнакомые, известные и неизвестные, молодые душой и молодые возрастом. Война (синоним раша) пытается превратить новости в сводки, живых - в резервы, мертвых - в статистику, смерть - в обыденность. Для кого-то это приемлемо, но не для нас! Мы - украинцы, и мы живем другими категориями, в другом измерении, в другой вселенной", - пишет Руслана Лыжичко.

Она подчеркнула, что Вахтанг Кикабидзе был настоящим другом украинского народа.

"За нами Правда, и потому мы непобедимы! Но насколько бы нам было труднее, если бы рядом не было друзей! Настоящих друзей! Грузия и грузины – это наши настоящие братья, люди, близкие нам по духу. Вахтанг Константинович был и останется навсегда именно таким Человеком! Человеком Света! Он был в моей жизни одним из тех, о ком говорят: "Этот человек осветил, а может и освятил, мой путь." В далеком 1996 году Вахтанг Константинович назвал меня Гранд-Принцессой, и я получила очень важное в моей творческой жизни признание", - вспоминает певица.

Руслана Лыжичко добавила, что встречи с Кикабидзе всегда были фейерверком юмора, радости и оптимизма.

"Его поддержка Украины и украинцев бесценна, его дружба и дружелюбие невероятны, его любовь бескорыстна и искренна! Трудно осознавать потерю такого Друга! В потоках "статистики смерти" притупляется само ощущение утраты! Возможно в мирное время я бы по-другому переживала эту боль! Но я уверена, что добрый и улыбающийся Вахтанг Кикабидзе никогда не оставит нас, он будет всегда рядом, потому что его невозможно не любить и невозможно забыть. Для меня он в то же время мудрый старец и юный Буба, признанный корифей и простой друг, великий грузин и искренний украинец!", - признается звезда.

Напомним, Руслана Лыжичко показала, чем она занималась в Греции.

Как сообщала Politeka, звезда "Евровидения" Руслана за границей поделилась трагической историей.

Также Politeka писала, что звезда "Евровидения" Руслана Лыжичко попросила о помощи, записав новое видеообращение.