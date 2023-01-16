На своей странице в Instagram артист рассказал о трагедии с украинским режиссером Олегом Бобало, погибшим под Бахмутом, и показал его последнюю видеоработу.

"Олег Бобало не был военным, он был режиссером (таким позывным и наградили его собратья). Снимал кино, клипы, рекламу, но после 24 февраля сначала записался в ТРО, а впоследствии вступил в ряды ВСУ. И даже там он не переставал заниматься своим любимым делом – снимать истории. Так получилось, что это его последняя работа. Клищиевка… 9 км от Бахмута. Он мог не идти, а остаться на базе…", — пишет Потап.

Бобало был артиллеристом, но добровольно пошел пехотинцем, потому что не хватало людей, а нужно было спасать ребят.

"Он отразил три страшные атаки не чмобиков и зеков, а профессиональных убийц - вагнеровцев... Он выстоял в этой битве... Он спас жизнь, уже и не знаю скольким, нашим ребятам... Но наверху решили, что там он будет нужнее... Оскольковое ранение несовместимое с жизнью… Ночь с 19-го на 20 декабря 2022 года. С. Клищиевка, Донецкая область", — рассказал певец историю погибшего героя.

Маша Ефросинина также отреагировала на пост Алексея Потапенко.

"Боже мой, я работала с ним. Ужас! Боль! Горе!! Как же все эти убийцы-ублюдки будут гореть в аду", - написала ведущая в комментариях.

Напомним, Потап резко высказался о возвращении "Голос країни" в разгар войны.

Как Politeka сообщала, Потап после возвращения в Украину рассказал о своей редкой болезни.

Также Politeka писала, Потапа разнесли после попытки оправдаться за Испанию.