На официальной странице "Квартал 95" в Instagram опубликовали пост, посвященный знаменитому грузинскому артисту, ушедшему из жизни 15 января в возрасте 84 лет.

"Спасибо за Ваш талант, за Вашу поддержку и за то, что имели честь стоять с Вами на одной сцене. Вечная память, Легенда…", - сказано в некрологе.

Вахтанг Кикабидзе сотрудничал с "Квартал 95", несколько раз участвовал в съемках "Вечернего квартала". Студия даже сняла о грузинском артисте документальный фильм под названием "Легенда".

Украинцы в комментариях также выражают соболезнования:

"Человек, который пронес свою жизнь с честью. Низкий поклон за поддержку Украины. С уважением отношусь к его таланту, как певца и актера. Царство небесное🙏";

"Легенда. Человек с Большой буквы! Патриот. Хороший друг Украины, который будет долго жить в наших сердцах. Эпоха. Вечная и светлая память. 😢";

"Спасибо за ваше творчество!! За вашу поддержку Украины. Соболезнования родным!!😢".

Вахтанг Кикабидзе неоднократно с 2014 года выражал поддержку народу Украины в борьбе против российского агрессора. Артист прервал с оккупантами все отношения, отменил все концерты в россии и с тех пор ни разу не ездил в страну-агрессор.

Напомним, выяснилось, почему звезда Квартал-95 исчезла со сцены.

Также сообщалось, что артист Квартал 95 "порвал" YouTube новой пародией.

Кроме того, Politeka.net писала, что звезда "Женского квартала" рассказала об отношениях с Юрием Ткачом.