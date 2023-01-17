На этот раз на своей странице в Instagram артистка поделилась кадрами из новой эффектной фотосессии, где она позирует в белом костюме оригинального кроя и с букетом подсолнухов. Джамала также поделилась, как она вместе с сыновьями переживает ужас войны.

"Я выбираю жить. Моя афирмация на 2023 год. Пытаюсь сделать все так, чтобы выйти из периода под названием «24 февраля». Но, я все равно в нем остаюсь. О том, что прошел почти год с полномасштабного вторжения мне напоминают мои дети, потому что они растут и меняются на глазах. Эти изменения в их 4х и 2х летнем возрасте – впечатляющие. Будто проходит неделя, месяц, два или три. Но на самом деле уже почти год! Эмирово перед сном "А давай завтра проснемся, войны нет и никто не умер» 💔", — откровенно рассказала певица.

При этом Джамала призналась, что пока все равно психологически остается в прошлом.

"Жизнь продолжается, а ты все еще не двигаешься вперед… И боремся, и работаем. Даже заказала новые шторы на кухню. Но живем ли на самом деле? В этом вопрос… А как чувствуете свою жизнь вы? Расскажите, мне действительно нужен ваш лайфхак, как принять это все", - обратилась артистка к поклонникам.

Напомним, Джамала разоткровенничалась о своем участии в польских "Танцах со звездами".

Также Politeka писала, что сын Джамалы расплакался, певица сделала фото и назвала причину.

Как Politeka сообщала, Джамала распереживалась из-за обстрелов и позвонила мужу, который в Украине.