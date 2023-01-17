Популярная украинская рэперша Alyona Alyona (Алена Савраненко), которая с начала войны активно гастролирует за границей с благотворительными концертами в поддержку Украины, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила видео, на котором показала, как выступала в сопровождении оркестра.

Как оказалось, Алена стала участницей известного проекта Machiavelli Sessions, в рамках которого выступила с рэп-композицией, которую сопровождал оркестр. Речь идет о треке "Когда хоронят молодых", который несет глубокий социальный месседж.

"Я всегда рада каждой возможности показать украинскую музыку для европейского сообщества и говорить о чем-то важном. Мы обсуждали с @machiavellipodcast и несколько песен, но они выбрали именно эту, поскольку разделяют боль потери украинских людей и пытаются способствовать тому, чтобы Европа всячески помогала Украине бороться, освобождать свои земли от захватчика. Это не новый мой трек, но в таком звучании каждый будет слышен впервые. Послушайте "Когда хоронят молодых", и вспомните тех, кого нет с нами, тех, кто положил жизнь ради воли, свободы и мира в Украине, начиная с 2014 года", - поделилась Alyona Alyona.

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