Популярная украинская певица и главная героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич, которая с начала войны активно гастролировала за границей с благотворительными концертами в поддержку Украины, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка показала, как вместе с другими украинцами вышла на разбор завалов в Киеве и обратилась к поклонникам за помощью.

Так, на фотографиях можно увидеть жуткие последствия очередного взрыва в столице от рук российских оккупантов. Судя по снимкам, Злата встала бок о бок с десятками киевлян и разбирала завалы, не жалея сил и времени. Как оказалось, кроме непосредственной помощи при уборке завалов, артистка объявила сбор средств на помощь людям, которым нужно теперь восстанавливать свои дома.

В подписи к публикации Огневич обратилась к поклонникам с просьбой присоединяться к сбору: "Друзья, наш сбор продолжается! Более 1 500 человек сделали донаты, мы собрали уже почти 150 000 грн., на эти деньги будут приобретены вещи, необходимые пострадавшим на Протасовом Яру. Что нужно людям: деревянный брус, мебель, строительные материалы, бытовая техника, окна, двери, минеральная вата. Продолжайте донатить! Ваши 10, 20, 100 грн. вернут людям жизнь в тепле и с крыши над головой. Я лично буду заниматься закупкой всего необходимого и передавать семьям потерпевших. Закрываем сбор 20 января. Ссылка на банку в шапке профиля".

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