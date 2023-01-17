Популярная украинская хореограф и многоразовая участница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева, которая имеет собственную школу танцев и вместе с мужем воспитывает двоих детей, часто радует поклонников яркими публикациям на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка поделилась видео, в котором показала свою фотосессию, а также кадры с венчания с мужем.

Как видно, на кадрах Илона появилась в красивой светлой локации и нескромных позах. Перед камерой она пояивлась в белоснежной рубашке, которая подчеркнула стройные подтянуты ноги, которые ничем не прикрыты. Ее волосы зачесаны в элегантную укладку, а на лице легкий макияж, она кидает томные взгляды в объектив.

Примечательно, что в ролике звучит стих Настасии Семенюк, которую Илона пригласила выступить в ее женском клубе.

В подписи к публикации Гвоздева написала: "Слова, поразившие меня до глубины души! Да, жизнь продолжается и действительно сейчас, во время войны мы проживаем свои лучшие годы, поэтому больше всего надо жить… Автор этого стиха @nastasiia_bez.a, замечательная девушка и творческая личность, которая уже 19 января будет выступать вместе с нами на @uwu_gvozdeva для вас дорогие женщины".

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