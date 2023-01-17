Популярная украинская певица Оля Полякова, которая с начала войны много занимается благотворительными проектами и продолжает снимать свое шоу с Машей Ефросининой, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей станице в Instagram. Так, в этот раз звезда сделала прямой эфир в соцсети с украинскими звездами и рассказала, как его заблокировали.

По словам Оли, участие в ее праздничном эфире приняли Татьяна Решетняк, Маша Ефросинина, Дзидзьо, Юлия Санина и другие. Однако, из-за того, что знаменитости говорили правду о происходящем в Украине, эфир Поляковой соцсеть заблокировала.

В подписи к публикации Ольга написала: "14 января мы провели прямой звездный эфир, где все вместе посевали и щедровали. Но этот эфир мы публикуем уже второй раз, потому что Instagram блокирует наше видео из-за того, что звезды говорят правду и говорят о боли каждого украинца. И, несмотря ни на что, мы смогли. Эфир был так крут, что мы даже плакали, и до сих пор находимся под впечатлением. Безгранично благодарны нашим звездным друзьям за их теплую поддержку и колядки @tayanna_reshetnyak @mashaefrosinina @dzidzio @the_hardkiss @darijosrna. Спасибо, что были вместе с нами. А теперь, дорогие мои, Вам нужно также нас поддержать и ЗАДОНАТИТЬ. Ибо как же посевание без подарков?".

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