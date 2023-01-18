Евгений Клопотенко предложил украинцам приготовить пышные и нежные сырники с манкой.

"Золотистые пышные сырники – один из лучших завтраков. Их вариантов достаточно много: сладкие или соленые с укропом, сырники с маком или геркулесом. Если вы хотите приготовить сырники без муки, именно манка поможет вам сделать это вкусно. Она идеально поглотит влагу из торога и не даст им расплыться на сковороде. Количество сахара в сырниках регулируйте по своему вкусу. Можно положить чуть меньше в тесто, а уже готовое блюдо подавать со сладким вареньем, сгущенкой или другим сладким соусом", — советует звезда "Мастер Шеф".

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

400 г творога 9%

1 яйцо

3 ст. л. манки (+ дополнительно для панировки)

3 ст. л. сахара

4 ст. л. подсолнечного масла (для жарки)

10 г ванильного сахара

1 щепотка соли

Выложите творог в миску, вбейте яйцо, всыпьте сахар и ванильный сахар, 3 ст. л. манки и щепотку соли. Перемешайте массу до однородности. Если тесто кажется вам слишком жидким, добавьте еще немного манки. Дайте тесту постоять минут 15, чтобы манка немного разбухла.

Посыпьте доску или стол манкой. Сформируйте из теста шарики и немного приплюсните каждый. Выложите на доску и запанируйте в манке.

"Разогрейте сковороду с небольшим количеством подсолнечного масла, выложите сырники и жарьте по несколько минут с каждой стороны до образования золотистой корочки. Всего вам понадобится примерно 4 ст. л масла. Готовые сырники выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира", — поясняет Евгений Клопотенко.

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