Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая после победы в шоу "Холостяк" стала женой главного героя проекта Никиты Добрынина и родила ему сына, часто радует поклонников яркими публикациями нас своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка выложила очередное видео из серии создания своих образом в гардеробной.

Так, в новом ролике Даша сняла себя в просторной светлой гардеробной с зеркалами. Сначала она появилась перед камерой в уютном домашнем халатике, затем снимает его, оставаясь в белье и демонстрируя свою идеальную подтянутую фигуру. А дальше начинает одеваться, создавая новый образ. Так, девушка решила надеть очаровательное белое платье с высокими сапогами, поверх которого надела светлый свитер и завершила образ стильным бежевым пальто с сумочкой.

В подписи к публикации Квиткова написала: "Максимально удивительно под сегодняшнюю погоду, но так захотела голова". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию блогерши:

"Образ просто кайф, а еще у вас нереальная фигура, вы умница".

"Образ очень хороший".

"Откуда такое платье шикарное?".

"Вы очень хороша! А откуда белье?".

"Где можно купить такое платье?".

"Очень хороший образ".

"Под это платье еще круто было бы с корсетом".

"Очень красивое платье".

"Образ супер".

"Так красиво!".

"Образ ну очень нежный и стильный".

"Такая красавица".

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