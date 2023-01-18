Об этом, как пишет Politeka.net, Кароль сообщила в своем телеграм-канале.
Певица также показала себя без фотошопа.
«Пушистая и без Фотошопа. Прошлый вес. Результат похудения в таблице. Утро начну с веса и впервые говорю о нем открыто. Вес потерялся, потому что я выбрала другой подход к здоровью. Ежедневные стрессы, картизол на пике. .. только потом прозрение. Поняла, что вся проблема в инсулине. Я на диетах с 15 лет, всю сознательную жизнь худела как самостоятельно так и за любые деньги. Пока не поняла, что это «развод». Это целая индустрия – похудение, где невыгодно говорить правду. Инсулин – вся беда здесь», – сообщила Тина Кароль.
"Такого еще никто не видел": Украина переплюнула Пентагон, подробности
Слышны крики, все в огне: появились кадры с места падения вертолета под Киевом
"Всегда были приветливы": тела супругов нашли в квартире многоэтажки
Украинцы разнесли Монатика из-за нового видео о Днепре: "Дмитрий, как вам не стыдно..."
Представительница Украины на "Мисс Вселенная" попала под критику: "Красивая девушка, но…"
По ее словам, он не в здоровом состоянии, потому что рацион с детства это углеводы и сахар. Тина Кароль рассказала, что ее меню детства, как и у всех обычных школьников – картошка, котлетка, хлебчик, компотик, конфетка, булочка.
«Весь вес идеальный и каждый должен быть собой, только чтобы не вредило здоровью и вам нравилось. Доброе утро мои 53,3 и спасибо, что со мной», - добавила Тина Кароль.
Напомним, певица Кристина Соловий поразила заявлением в адрес Тины Кароль.
Также сообщалось об ответе Тины Кароль – Соловий.
Также Politeka писала, что Кристина Соловий показала покорившего ее участника "Голос страны".