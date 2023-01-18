Украинская певица Тина Кароль попрощалась с лишним весом и раскрыла, как ей это удалось.

Об этом, как пишет Politeka.net, Кароль сообщила в своем телеграм-канале.

Певица также показала себя без фотошопа.

«Пушистая и без Фотошопа. Прошлый вес. Результат похудения в таблице. Утро начну с веса и впервые говорю о нем открыто. Вес потерялся, потому что я выбрала другой подход к здоровью. Ежедневные стрессы, картизол на пике. .. только потом прозрение. Поняла, что вся проблема в инсулине. Я на диетах с 15 лет, всю сознательную жизнь худела как самостоятельно так и за любые деньги. Пока не поняла, что это «развод». Это целая индустрия – похудение, где невыгодно говорить правду. Инсулин – вся беда здесь», – сообщила Тина Кароль.

По ее словам, он не в здоровом состоянии, потому что рацион с детства это углеводы и сахар. Тина Кароль рассказала, что ее меню детства, как и у всех обычных школьников – картошка, котлетка, хлебчик, компотик, конфетка, булочка.

«Весь вес идеальный и каждый должен быть собой, только чтобы не вредило здоровью и вам нравилось. Доброе утро мои 53,3 и спасибо, что со мной», - добавила Тина Кароль.

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