Популярная украинская певица и бывшая солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая с начала войны выехала с двумя детьми в Нидерланды, часто делится в своем Instagram новостями о своей жизни. В этот раз артистка выложила целую серию снимков из необычной фотосессии, на которых предстала в весьма провокативном образе.

Как видно, на новых фотографиях Слава запечатлена в разных локациях, она сменила несколько образов, а на одном из кадров она показала в объектив непристойный жест со средним пальцев. А на некоторых снимках звезда позирует в свитерах с ругательными надписями на английском, которые адресованы путину.

В подписи к публикации Каминская ничего не написала, зато поклонники тут же принялись комментировать ее новую фотосессию, засыпая комплиментами:

"Мне нужен этот свитер".

"Бунтарка! Обожаю".

"Так и есть"

"Красотка".

"Я бы не смогла на себя его фамилию одеть"

"Хит продаж"

"Красивая".

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