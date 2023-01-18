Популярная украинская певица Светлана Тарабарова, которая с начала войны остается в Украине и сейчас ожидает ребенка, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда показала кадр из Броваров и поделилась совими эмоциями с украинцами.

Как известно, утром 18 января, Украину огорошила новость о крушении вертолета в Броварах под Киевом. В авиакатастрофе вертолет с руководством Министерства внутренних дел упал посреди жилого района рядом с детским садом. Все, кто были на борту, включая министра МВД и его заместителей, погибли, также есть жертвы среди детей и работников детсада.

В своем посте Светлана показала кадр с разбора завалов после крушения вертолета, а в подписи к публикации поделилась своими переживаниями:

"Да, мы живем на войне. Да, каждый день гибнут люди. Лучших своих сыновей и дочерей мы меняем на зэков и другую биомассу с севера – такова тяжелая плата за нашу свободу... Кажется, сердце уже огрубело и ничто не в состоянии заставить тебя плакать. А потом Днепр... А потом Бровары... И вот ты ревешь и не можешь остановиться... Я никогда не привыкну к трагическим событиям. Никогда. Скорблю со всей страной...".

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