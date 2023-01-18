Не успели украинцы прийти в себя от трагедии в Днепре, где российская ракета уничтожила целый подъезд девятиэтажки и отправила на тот свет 45 человек, как страну всколыхнуло новое ЧП. Утром 18 января в Броварах на Киевщине на территории детского сада упал вертолет, в здании вспыхнул пожар.

На борту находились девять человек: трое членов экипажа и представители МВД, в том числе министр Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович. Они погибли. Всего подтверждена гибель 17 человек, среди которых четверо — дети. 30 человек госпитализированы с ранениями.

На своей странице в Instagram Катя Осадчая, не сдерживая эмоций, прокомментировала трагедию в Броварах.

"Несколько часов держу в руках телефон и не знаю какими словами выразить тот ужас, что чувствую... Я не знаю, как подобрать слова для утехи родителей, потерявших детей, ведь слова - искренние соболезнования, это какие-то сухие слова... Я знаю, что нет тех слов, чтобы они хоть как-то имели вес в таком горе… Ни один человек в мире не должен терять своих из-за войны, а эта катастрофа это тоже следствие войны, мы позже узнаем все подробности…. Я даже не плачу, а вою... так не может быть, наши люди не должны оплакивать своих детей…. Соболезнования семьям всех погибших сегодня в Броварах. Не укладывается в голове, что такое могло произойти просто из-за неисправности вертолета…", — написала ведущая.

Напомним, что Катя Осадчая собиралась на работу без света и воды и показала, что из этого вышло.

Как сообщала Politeka, Осадчая рассказала о странных пытках россиян.

Также Politeka писала, что Осадчая эмоционально обратились к украинцам после российских обстрелов.