Как оказалось, Полякову расстрогали многочисленные поздравления и пожелания, которые она получила в день своего рождения.
Напомним, 17 января Оле Поляковой исполнилось 44 года.
Свой настоящий возраст она скрывала до лета 2022 года. Тогда, в эфире программы «Взрослые девочки», которую Оля Полякова ведет с Машей Ефросининой, артистка призналась, что на самом деле ей 43 года, а не 38, как до этого момента говорили в СМИ.
«Мне казалось это важным. Вот я так выгляжу, никто не дает мне моего возраста, почему я должна его называть. Я не понимала почему, это со мной происходило», – откровенно рассказала певица.
Оля вспоминала, что долгое время считала себя никем и волновалась из-за того, то долго не могла стать популярной.
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«Дорогие мои, вот такая реакция на ваши поздравления», - прокомментировала Полякова кадры, на которых по ее щекам течет слеза.
Полякова призналась, что последний год раздавил, ошеломил бедами, разбил, выгнал из дома, забрал планы и обретения, отсеял множество людей из ее жизни и унес веру.
Но в то же время он "ошеломил человечностью, преданностью, храбростью, несгибаемостью, состраданием".
Также он сделал ее сильнее, глубже и взрослее.
Напомним, Поляковой после ее новых откровений припомнили интервью Собчак.
Также сообщалось, что Полякова нашла замену уехавшему из Украины Олегу Виннику.
Также сообщалось, что Олег Винник помогает ВСУ: покупает авто для военных и отправляет их в Украину.