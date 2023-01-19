Как оказалось, Полякову расстрогали многочисленные поздравления и пожелания, которые она получила в день своего рождения.

Напомним, 17 января Оле Поляковой исполнилось 44 года.

Свой настоящий возраст она скрывала до лета 2022 года. Тогда, в эфире программы «Взрослые девочки», которую Оля Полякова ведет с Машей Ефросининой, артистка призналась, что на самом деле ей 43 года, а не 38, как до этого момента говорили в СМИ.

«Мне казалось это важным. Вот я так выгляжу, никто не дает мне моего возраста, почему я должна его называть. Я не понимала почему, это со мной происходило», – откровенно рассказала певица.

Оля вспоминала, что долгое время считала себя никем и волновалась из-за того, то долго не могла стать популярной.

«Дорогие мои, вот такая реакция на ваши поздравления», - прокомментировала Полякова кадры, на которых по ее щекам течет слеза.

Полякова призналась, что последний год раздавил, ошеломил бедами, разбил, выгнал из дома, забрал планы и обретения, отсеял множество людей из ее жизни и унес веру.

Но в то же время он "ошеломил человечностью, преданностью, храбростью, несгибаемостью, состраданием".

Также он сделал ее сильнее, глубже и взрослее.

Напомним, Поляковой после ее новых откровений припомнили интервью Собчак.

Также сообщалось, что Полякова нашла замену уехавшему из Украины Олегу Виннику.

Также сообщалось, что Олег Винник помогает ВСУ: покупает авто для военных и отправляет их в Украину.