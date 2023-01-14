В ефірі шоу «Дорослі дівчатка» Полякова зізналася, як ще 2021 року записувала своєму менеджеру аудіоповідомлення, в якому, не підбираючи слів, висловилася про Ані Лорак, яка приїхала з концертами до Одеси.

Наговоривши і відправивши своєму менеджеру, Полякова раптом зрозуміла, що аудіоповідомлення полетіло менеджеру Ані Лорак. Тоді менеджеру Полякової вдалося переконати, що обліковий запис Полякової зламаний і до цієї розсилки вона не має відношення.

«Але я хочу сказати сьогодні. Що всі ті слова, які я написала в тому повідомленні, абсолютно доречні до цієї людини», - заявила Полякова у розмові з Єфросініною, додавши кілька міцних слів.

До таких одкровень не всі користувачі соцмереж поставились схвалення. Так, Поляковій згадали і дружбу з Філіпом Кіркоров, і інтерв'ю з Ксенією Собчак у квітні 2022-го – вже після повномасштабного вторгнення росії.

Тоді Полякова розповіла Собчак про війну в Україні, але її весь час "запікували".

«Дівчата піаряться і стають схожими на двох пліткарок», «Хай краще розповість як "випадково" записала інтерв'ю Собчак!», «Хай Полякова розповість як у Росії по телебаченню, то в голові коня, то в кокошнику скакала?! А тепер вона патріотка...», «Злі баби».

Нагадаємо, Полякова знайшла заміну Олегу Виннику, який виїхав із України.

Також повідомлялось, що Полякова знову потрапила під хвилю гніву українців.

Крім того, Politeka.net писала, як Полякова "зустріла" Кіркорова та Наташу Корольову у туалеті.