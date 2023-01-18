В своей странице в Instagram Тина Кароль почтила память взрослых и детей, ставших жертвами авиакатастрофы.

Не успели украинцы прийти в себя от трагедии в Днепре, где российская ракета уничтожила целый подъезд девятиэтажки и отправила на тот свет 45 человек, как страну всколыхнуло новое ЧП. Утром 18 января в Броварах на Киевщине на территории детского сада упал вертолет, в здании вспыхнул пожар. На борту находились девять человек: трое членов экипажа и представители МВД, в том числе министр Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович. Они погибли.

"Невозможно поверить. Мужественный, амбициозный, честный. Его очень уважали коллеги и военные. Семье соболезнования", - написала Тина Кароль под фотографией с Монастырским.

Певица также сделала репост публикации ведущего Юрия Горбунова.

"Ужасная трагедия! Сколько беды выпало на нашу землю!... Погибло руководство МВД, летевшее в командировку в одну из горячих точек! Лично был знаком с Денисом Монастырским. Профессионал, отзывчивый и человечный!! Соболезнования всем родным и близким погибших!!" , – подчеркнул Горбунов.

По данным на момент публикации, после проведения идентификации, на месте падения вертолета обнаружены 14 погибших, среди них 1 ребенок и 9 людей, находившихся на борту.

Напомним, певица Кристина Соловий поразила заявлением в адрес Тины Кароль.

Также сообщалось об ответе Тины Кароль – Соловий.

Также Politeka писала, что Тина Кароль похвасталась результатами похудения и рассказала о проблеме.