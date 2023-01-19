Популярный шеф-повар, ресторатор и блогер колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво, который много лет был главным судьей шоу "Мастер Шеф", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз шоумен выложил видео и поделился рецептом приготовления особенной котлеты по-киевски.
"Что может быть вкуснее, чем сочная котлета по-киевски? Предлагаю попробовать особый и необычный рецепт, который мы приготовили для вас!", - написал Эктор.
Ингредиенты:
- Куриный фарш – 1 шт.
- Соль
- Моцарелла – 100 г
- Вяленые томаты – 50 г
- Базилик – 10 г
- Яйца – 2 шт.
- Картофель – 300 г
- Сливочное масло – 50 г
- Молоко – 50 мл
- Панировочные сухари
- Подсолнечное масло
"Когда вкладываешь в кушанье всю свою душу и любовь, времени на постоянную уборку и осторожную готовку не остается. К счастью, мой маленький помощник, робот-пылесос, не подкачал и помог быстро убрать рассыпанные по кухне панировочные сухари и муку. С влажной уборкой он справляется тоже на отлично. А какой вариант котлеты по-киевски больше по душе вам – классический или с моцареллой, базиликом и томатами?", - подытожил Хименес-Браво.
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