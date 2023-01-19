Популярный шеф-повар, ресторатор и блогер колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво, который много лет был главным судьей шоу "Мастер Шеф", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз шоумен выложил видео и поделился рецептом приготовления особенной котлеты по-киевски.

"Что может быть вкуснее, чем сочная котлета по-киевски? Предлагаю попробовать особый и необычный рецепт, который мы приготовили для вас!", - написал Эктор.

Ингредиенты:

Куриный фарш – 1 шт.

Соль

Моцарелла – 100 г

Вяленые томаты – 50 г

Базилик – 10 г

Яйца – 2 шт.

Картофель – 300 г

Сливочное масло – 50 г

Молоко – 50 мл

Панировочные сухари

Подсолнечное масло

"Когда вкладываешь в кушанье всю свою душу и любовь, времени на постоянную уборку и осторожную готовку не остается. К счастью, мой маленький помощник, робот-пылесос, не подкачал и помог быстро убрать рассыпанные по кухне панировочные сухари и муку. С влажной уборкой он справляется тоже на отлично. А какой вариант котлеты по-киевски больше по душе вам – классический или с моцареллой, базиликом и томатами?", - подытожил Хименес-Браво.

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