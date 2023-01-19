Популярный украинский телеведущий Григорий Решетник, который много лет работает на телевидении и вел проекты "Холостяк" и "Холостяка", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз шоумен выложил новый пост, в котором затронул больную тему для миллионов украинцев.

Как видно, Григорий, который является отцом троих сыновей опубликовал черную картинку с надписью: "И вопрос от детей: "Папа, а когда закончится война?". Как вы сейчас отвечаете?".

Похоже, эта тема затронула много украинцев, в комментариях люди начали рассказывать свои истории, отвечая на этот вопрос:

"Что все имеет начало и конец, надо еще немного потерпеть. И будет Победа и Мир. И мы поедем домой, хотя сомневаюсь, что наш дом в оккупации еще цел".

"Мои уже не малые, младшей 14 лет. После Днепра сказала – это же получается, что нет никакого значения выходим мы в коридор или спускаемся в убежище".

"Когда моя маленькая сестренка и мама увидят меня дома, тогда будет победа, потому что я ради них сейчас на Передовой".

"Моя дочь, которой сейчас 4.5 года постоянно говорит: "Я хочу родиться снова, чтобы не было войны, и чтобы мы вернулись домой".

"Тогда, когда последний оккупант покинет Украину. Как именно покинет – не уточняю".

"Когда мы победим – тогда и закончится".

"Моих знакомых дочь (6 лет) все время говорит, что позвонит по телефону Зеленскому и спросит, когда закончится война, а то уже эта россия ее полностью достала".

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