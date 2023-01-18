Популярная украинская певица и молодая мама MamaRika (Анастасия Кочетова), которая летом прошлого года родила сына Давида в браке с телеведущим Сергеем Середой, часто делится со своей аудиторией публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз звезда опубликовала жуткие кадры с места крушения вертолета в Броварах и поделилась своими переживаниями и сочувствием.

Как известно, утром 18 января, Украину всколыхнула новость о крушении вертолета в Броварах под Киевом. Вертолет ГСЧС с руководством Министерства внутренних дел на борту упал посреди жилого района рядом с детским садом. Все, кто были на борту, включая министра МВД и его заместителей, погибли, также есть жертвы среди детей и работников детсада.

В подписи к своему посту MamaRika поделилась мыслями и переживаниями:

"Бровары. Большая трагедия. Падение вертолета возле детского сада. На данный момент 16 погибших, из них трое детей. День за днем все больше боли, новые раны поверх незаживающих. Почему это происходит? Сколько еще этой напасти будет на наш народ? Я не знаю откуда брать сил… Не знаю сколько всего впереди… Но точно знаю одно: только нам по силам пройти эти испытания, только нам, родные… Искренние соболезнования семьям всех пострадавших".

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