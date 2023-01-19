Катерина Осадчая прослушала интервью. После этого ведущая сделала выводы, что даже ордой россиян не хочеться называть.

Журналисты российского издания "Важные истории" пообщались по телефону с российскими военными, которые могут быть причастны к ракетному удару по жилому дому в Днепре, забравшему жизни как минимум 40 мирных жителей. Этот разговор поразил украинскую телеведущую Катерину Осадчую, которая написала о своих эмоциях в Инстаграм-Сториз.

Она поменяла свое мнение о них и отметила, что теперь думает о россиянах еще хуже, чем прежде.

В частности, журналистам удалось дозвониться начальнику штаба авиационной эскадрильи авиационной группы Шайковка - 44-летнему Дмитрию Голенкову. Голенков заявил, что "никого не обстреливал" и выразил уверенность, что "вся Украина станет регионом россии".

В завершение оккупант добавил, что "Крым все равно наш и все остальное тоже наше".

Катерина Осадчая прослушала его интервью с журналисткой из россии. После этого ведущая сделала выводы, что даже ордой россиян не хочеться называть. Потому что они намного хуже.

"Журналисты поговорили с теми, кто может быть причастен к обстрелу дома в Днепре. Вы только почитайте - это даже ордой невозможно назвать, ведь предпологаю, что орда была менее кровожадной", - прокомментировала Катерина Осадчая.

Напомним, что Катя Осадчая собиралась на работу без света и воды и показала, что из этого вышло.

Как сообщала Politeka, Осадчая рассказала о странных пытках россиян.

Также Politeka писала, что Осадчая эмоционально обратились к украинцам после российских обстрелов.