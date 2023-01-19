Популярная украинская телеведущая Лилия Ребрик, которая летом вынуждена была уволится с телеканала "Украина" и перешла работать на канал "ДОМ", чатсо делится с поклонниками публикациями о жизни на своей станице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость выложила черно-белый снимок и довела украинцев до слез.

Свой пост Лилия посвятила событиям, которые произошли в Броварах под Киевом. Как известно, утром 18 января, Украину всколыхнула новость о крушении вертолета в Броварах. Вертолет ГСЧС с руководством Министерства внутренних дел на борту упал посреди жилого района рядом с детским садом. Все, кто были на борту, включая министра МВД и его заместителей, погибли, также есть жертвы среди детей и работников детсада.

В своем посте Ребрик выразила всю боль, не только от событий в Броварах, но и от других потерь этой войны: "И когда уже кажется, что дышать не так больно, с тобой происходит… Соледар, Бахмут, Харьков, Херсон, Днепр. Бесконечный список…. А однажды ты просыпаешься, и ты – Бровары. 18.01.2023".

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